Sarà comunicata domani sera la data della protesta dei trattori che convergeranno a Roma. Lo confermano a LaPresse gli organizzatori. Il Comitato degli agricoltori che ha organizzato le proteste aveva smentito oggi alcune date già uscite, dicendo che non è ancora stato fissato il momento. Domani gli organizzatori saranno in questura a Roma e dopodiché verrà comunicata la data. Le iniziative non riguarderanno solo la Capitale, a quanto apprende LaPresse.

