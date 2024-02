Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Como e di Varese

Due persone sono rimaste ustionate a seguito di un’esplosione ieri sera all’interno di una cascina a Carbonate, in provincia di Como. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Como e di Varese, che hanno domato le fiamme e concluso l’intervento nella notte. Le due persone ustionate sono state soccorse e affidate al personale sanitario. Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’esplosione.

