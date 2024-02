Proseguono i cortei dei trattori: "La vostra burocrazia ci sta distruggendo"

Prosegue in tutta Italia la protesta degli agricoltori contro le politiche locali ed europee. Un corteo dei trattori si è sviluppato anche a Orte, in provincia di Viterbo, vicino a un casello sull’autostrada principale tra Roma e Milano. “Facciamo tanti sacrifici ma non abbiamo guadagno, mentre 30 anni fa c’erano prospettive diverse”, dice un allevatore che ha poi partecipato alla manifestazione. “L’Europa ci sta affamando“, racconta un altro agricoltore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata