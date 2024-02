Il vicepremier: "Non possiamo fare altro che accertarci dello stato di detenzione di questo ragazzo"

Filippo Mosca, 29 anni, originario di Caltanissetta, da fine aprile 2023 è detenuto nel carcere di Porta Alba di Costanza, in Romania, con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti. Un caso portato al centro dell’attenzione mediatica dopo quello di Ilaria Salis. “Quel ragazzo è stato condannato per traffico di droga. Noi non possiamo fare altro che accertarci dello stato di detenzione di questo ragazzo, ma ci sono 2500 italiani detenuti nel mondo e alcuni sono condannati e altri no. Noi seguiamo attraverso le nostre rappresentanze diplomatiche le loro condizioni ma non possiamo interferire nei procedimenti penali”, ha detto il vicepremier a margine di un convegno di Forza Italia a Rho. “Alessia Piperno siamo riusciti a riportarla in Italia perché ancora non è stato incardinato il processo, di fatto era ancora in stato di fermo. Perché poi quando si incardina il processo è il Paese dove viene commesso ipoteticamente il reato che è sovrano”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata