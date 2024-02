Oggi a Frosinone il via al processo nei confronti di Roberto e Mattia Toson, accusati dell'omicidio del 20enne

“Gli assassini di mio figlio meritano la pena massima. Quella dell’ergastolo. Stare in tribunale oggi è un trauma e mi provoca un dolore enorme, perché riapre la ferita. Meritano l’ergastolo, perché ci sono abbastanza prove”. Così all’agenzia LaPresse Paolo Bri cca, il padre di Thomas, il ragazzo ucciso con un colpo di pistola alla testa la sera del 30 gennaio del 2023 in piazza ad Alatri, in provincia di Frosinone. Questa mattina è iniziato davanti alla corte d’Assise di Frosinone il processo nei confronti di Roberto e Mattia Toson, padre e figlio accusati di essere i presunti sicari del 20enne.

