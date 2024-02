La 22enne di Vigonovo, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, proclamata dottoressa in Ingegneria Biomedica. Il papà: "Non riesco a essere felice"

Nell’Aula Magna dell’Università di Padova la cerimonia di conferimento della laurea alla memoria in Ingegneria Biomedica a Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo uccisa a coltellate l’11 novembre scorso dall’ex fidanzato Filippo Turetta, arrestato 8 giorni dopo mentre era in fuga in Germania. Il femminicidio di Giulia avvenne pochi giorni prima della discussione di tesi. Alla cerimonia, aperta dai saluti della rettrice, Daniela Mapelli, presente il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini. La cerimonia ha visto la presenza dei familiari di Giulia – il padre Gino e la sorella Elena – che hanno preso la parola durante l’evento e ai quali è stato consegnato dalla rettrice il diploma di laurea. In sala molti i compagni e le compagne di studio, gli amici e le amiche, con un saluto dedicato a Giulia.

Bernini: “Laurea a Giulia meritatissima e dovuta”

La laurea alla memoria a Giulia Cecchettin “è meritatissima e dovuta. È un atto dovuto, è proprio così”. Lo ha detto la ministra dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, durante la cerimonia di conferimento in corso nell’Aula Magna dell’Università di Padova. “Mai come ora Giulia è qui presente qui, per noi e con tutti noi”, ha affermato Bernini, portando “la vicinanza e l’abbraccio di tutto il governo, e definendo molto bella l’idea di dedicare a Giulia borse di studio e aule” affinché “per ogni laurea conseguita ci sia un po’ di Giulia”.

Il papà: “Non riesco a essere felice”

“Eppure non riesco a essere felice: mi sono chiesto spesso se avesse senso e a cosa potesse servire una cerimonia per la laurea postuma. La risposta viene ancora una volta da lei, da Giulia: ha senso per tutto quello che hai fatto per gli altri e ancora stai facendo”. Lo ha detto Gino Cecchettin, il padre di Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio, a cui l’Univesrità di Padova ha conferito la laurea alla memoria.

Il papà: “Onoriamo Giulia per sua straordinaria essenza”

“Almeno oggi vorrei che il tuo nome fosse elevato non solo al tragico femminicidio, ma ad onorare la tua straordinaria essenza“. Lo ha detto Gino Cecchettin, il padre di Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio, a cui l’Univesrità di Padova ha conferito la laurea alla memoria.”Non mi rendevo conto di quanto tu fossi gigante – ha affermato – ho incontrato amici e persone e mi hanno raccontato episodi di cui non ero a conoscenza, hai aperto uno squarcio nelle nostre coscienze”.

Sorella Elena: “Fiera di te”

“Cara Giulia, mia dolce Giulia, tu non sai quanto io sia fiera di te, ti ho sempre ammirato tanto per come eri, carina dolce e sveglia, ti ho sempre visto come un piccolo genietto. Dicevi sempre di non avere memoria, però guarda cosa sei riuscita a fare: sei riuscita ad essere una così brava studentessa in ingegneria, una facoltà che sapevo non essere la più affine al tuo animo romantico, eppure ce l’hai fatta alla grande”. Lo ha detto Elena Cecchettin, sorella di Giulia, durante la cerimonia di conferimento della laurea alla memoria alla 22enne di Vigovono vittima di femminicidio. “Ci ha sempre fatto sentire una famiglia, anche quanto e morta la mamma – ha detto Elena -. Hai fatto tante belle cose per te stessa per noi dobbiamo ricordarcelo sempre. Però non dobbiamo dimenticare mai quante cose avresti potuto fare se non ti fosse stata tolta la possibilità di farlo. Non dobbiamo dimenticarcene, perché a nessuna altra donna venga tolta la possibilità di farlo”. “Nella tua breve vita – ha aggiunto – sei riuscita a insegnarmi tanto e ora posso dirlo, senza che tu mi dica che non è ancora vero: complimenti ingegnere“.

