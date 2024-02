A passo d'uomo hanno attraversato la città e raggiunto la sede del Consiglio regionale della Lombardia

Una delegazione di 10 trattori è entrata a Milano città e ha raggiunto palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia. I trattori oltre alle bandiere italiane, espongo cartelli: “Noi 4% incolto, voi 100% incolti”; “L’Italia chiama, la Lombardia risponde”. Lo scorso lunedì, alcune centinaia di agricoltori erano arrivati a Melegnano, da tutta la Lombardia, annunciando un presidio di 5 giorni e 5 notti, per chiedere un futuro per le loro aziende e più tutela del Made in Italy.

