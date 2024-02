La presidente del Consiglio in un punto stampa al termine del Consiglio europeo, a Bruxelles

Giorgia Meloni si è espressa sul caso di Ilaria Salis, la 39enne detenuta in carcere a Budapest da febbraio 2023. “Sul tema delle immagini che abbiamo visto segnalo che non è un trattamento, presumo, riservato a questo detenuto. Accade in diversi Stati, anche occidentali, che i detenuti vengano portati così in tribunale”, ha detto la presidente del Consiglio in un punto stampa al termine del Consiglio europeo, a Bruxelles. “Non è il nostro costume, noi non lo facciamo, sono immagini che da noi chiaramente impattano ma negli altri Stati sovrani, anche occidentali, funziona così“, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata