Foto di archivio

La giovane "è andata a chiedere aiuto alla polizia di Ivrea, scortati dai carabinieri di Murello", hanno detto a LaPresse i genitori della giovane

E’ stata ritrovata Aurora, la 15enne scomparsa da Casalgrasso, in provincia di Cuneo, martedì 30 gennaio. La giovane “è andata a chiedere aiuto alla polizia di Ivrea, scortati dai carabinieri di Murello”, hanno detto a LaPresse i genitori.

Prima del ritrovamento la famiglia della ragazza avevano lanciato un appello: “A chiunque sa e magari anche involontariamente la sta aiutando in questa bravata, convincetela a tornare a casa. Se sapete non abbiate paura di parlare. Per favore, non fatele del male”, scriveva la zia Cristina sui social. “Aurora non siamo arrabbiati con te, torna a casa. Facci sapere che stai bene”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata