Su Instagram l'annuncio del matrimonio con il portiere del Newcastle

Nozze in arrivo per Diletta Leotta e Loris Karius. La conduttrice di Dazn ha annunciato via social che presto si unirà in matrimonio al portiere del Newcastle. “Vi devo dire una cosa… I said yes!”, ha scritto su Instagram Leotta, postando un’immagine in cui mostra l’anello quando era ancora in attesa della figlia della coppia, Aria. “Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia!”. “Avete presente la frase ‘Quando sei felice facci caso’, nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando”, scrive ancora la conduttrice. Il post, ovviamente, ha fatto il pieno di like e commenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata