Lo racconta Padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa

Hanno 2, 4, 13 e 15 anni i bambini che ieri sono arrivati in Italia all’aeroporto di Ciampino, con un volo dell’aeronautica Militare da Gaza. I piccoli sono ricoverati nei reparti dell‘ospedale Bambin Gesù di Roma e oggi hanno ricevuto la visita di Padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa e del presidente Tiziano Onesti e dell’ambasciatore di Palestina presso la Santa Sede, Issa Kassissieh.”Per loro raggiungere l’Italia era un sogno, li abbiamo visti sorridere e hanno detto che sono usciti dall’inferno. Ringrazio il Bambino Gesù che ha accolto tutti ed è una cosa molto bella, tutti questi bambini sono musulmani”. Così Padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa che ha raccontato ai cronisti che “tutti loro vengono da Gaza e ognuno di loro ha una storia. Il padre di uno di loro è un giornalista e ha perso 26 persone della sua famiglia. Lui è qui con suo figlio mentre la moglie è con gli altri due figli negli Emirati Arabi perché stanno male, hanno perso le gambe”. Padre Ibrahim Faltas ha detto che in lista c’erano 100 bambini ma “di essere riusciti a portare in Italia sono 11 bambini e 3 accompagnatori”.

“Hanno delle patologie precedenti e a Gaza non c’è più l’ospedale. Per loro è una goccia di speranza rispetto a quello che è il grande problema che c’è. Noi sentiamo l’esigenza di curarli a prescindere dalla religione”, ha detto il presidente del Bambin Gesù, Tiziano Onesti.

