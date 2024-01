La manifestazione paralizza il traffico sulla SS 106

Un uomo di 56 anni è morto improvvisamente nel Catanzarese mentre si trovava fermo in auto per un blocco stradale degli agricoltori. L’episodio si è verificato sulla SS 106 in territorio di Cropani Marina, dove perdura lo stato di agitazione degli agricoltori calabresi. Immediato l’allarme con l’arrivo dell’elisoccorso. Tutto inutile perché l’uomo, in auto con la figlia, è deceduto poco dopo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata