La protesta dei trattori sulle autostrade che portano alla capitale

Come annunciato l’assedio di Parigi degli agricoltori è iniziato. I manifestanti a bordo dei trattori hanno messo in atto blocchi sulle autostrade che conducono alla capitale francese per mettere pressione al governo sulle politiche che riguardano il settore. Molti manifestanti si preparano a una lunga agitazione e sono arrivati con riserve di cibo, acqua e tende.

