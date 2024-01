Manifestano contro le politiche comunitarie

Sono oltre un centinaio i trattori che stanno sfilando in corteo a Pescara per protestare contro le politiche comunitarie. Gli agricoltori hanno attraversato i 30 km del capoluogo adriatico e hanno raggiunto Montesilvano, ai confini con Pescara: ora stanno tornando indietro ripercorrendo Viale Matteotti e raggiungendo Piazza Italia dove ha sede la prefettura ma anche la Provincia dell’Aquila e Palazzo di città, il Comune di Pescara. I trattori rientreranno nel presidio dell’ex mercato ortofrutticolo Cofa. Manifestano perché la Ue non tagli i sussidi, per rivedere i prezzi all’ingrosso per l’agro solare e gli impianti fotovoltaici, e si uniscono alle proteste dei loro colleghi tedeschi.

