Le dichiarazioni ai microfoni di LaPresse: "Accusare un palestinese di essere antisemita è una contraddizione"

Il divieto e il rinvio delle manifestazioni pro-Palestina previste per il 27 gennaio “è una imposizione del governo Meloni per fare un favore alle comunità ebraiche”. Lo dice a LaPresse l’ex terrorista Francesco Giordano, presente al presidio in piazzale Loreto a Milano, organizzato a favore dei palestinesi. “Credo che la scelta delle organizzazioni palestinesi sia quella giusta – afferma -. I palestinesi lo hanno spiegato bene: i palestinesi sono semiti, quindi accusare un palestinese di essere antisemita è una contraddizione assolutamente inaccettabile, è una offesa che per chi sta subendo un genocidio è inaccettabile”.

