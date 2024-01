Il presidente Eugenio Forgillo nella relazione per l'apertura dell'anno giudiziario 2024: "Fenomeno delle 'stese' resta diffuso"

La Corte d’Appello di Napoli mette in guardia il settore degli appalti, sempre più oggetto delle attività criminali della camorra. “La criminalità organizzata da tempo ha preso di mira il settore pubblico, segnatamente quello degli appalti, al fine di realizzare ingenti guadagni illeciti. I principali cartelli camorristici coincidono con ramificate e sofisticate costellazioni di imprese, secondo raffinati modelli di modernizzazione ed espansione affaristica attraverso i quali si realizzano forme di dominio territoriale che talvolta si sovrappongono e convivono con quelle, sottostanti e marginali, regolate dal ricorso alla violenza”. Lo scrive il presidente della Corte d’Appello partenopea, Eugenio Forgillo, nella relazione per l’apertura dell’anno giudiziario 2024. “Le leadership di quei cartelli coincidono sempre più spesso con le posizioni di controllo di estese e ramificate reti d’impresa create alla bisogna o preesistenti ma ingerite dal cortello criminale. Non bisogna trascurare, tuttavia, che alcuni storici sodalizi criminali continuano a muoversi secondo schemi tradizionali, in settori economici di grande appetibilità quali il controllo dei grandi appalti pubblici o privati o dei i traffici di sostanze stupefacenti. L’obiettivo perseguito dalle forze dell’ordine è sempre quello di aggredire i patrimoni riconducibili, direttamente o indirettamente, a contesti delinquenziali, avendo cura di ricostruire flussi finanziari e interessenze economiche, nonché di rilevare possibili fattispecie di riciclaggio”.

“Fenomeno ‘stese’ ancora allarmante”

Preoccupa anche il fenomeno delle stese: “l’ostentazione di una sterile violenza con spedizioni a bordo di scooter e motocicli con spari alla cieca in ambito urbano”, resta “diffusa” a Napoli e provincia, fa sapere ancora Forgillo. “Risultano esservi stati in tutta la provincia numerosi e diffusi episodi di ‘stese’, indicatore sintomatico dei principali ambiti di conflittualità camorristica sul territorio. Le stese connotano equilibri criminali fluidi sul territorio, sistematicamente in evoluzione, a comprova della estrema polverizzazione delle modalità del controllo imposto. Sebbene in numero minore di quello dell’anno precedente, il fenomeno appare sempre emblematicamente considerevole e socialmente allarmante. La persistenza di detti fenomeni illegali, avvicini quest’area territoriale ad alcune realtà straniere sottosviluppate piuttosto che a paesi civilizzati”.

Nei report della Questura di Napoli viene analizzata la “ripartizione territoriale del fenomeno delle stese. “I report – scrive Forgillo – evidenziano per l’anno 2022 un maggior numero di stese in centro piuttosto che in provincia. Nel secondo semestre 2022 rispetto a quello precedente, in città c’è stato un incremento degli episodi nell’area di Ponticelli e di San Ferdinando, una situazione stabile nel quartiere Pianura, e di contro un decremento nel quartiere Montecalvario; per la provincia il decremento, nel corso del 2022, si è verificato pressoché in tutti i comuni, compresi Frattaminore e Frattamaggiore, dove gli eventi si sono manifestati con maggiore evidenza”. L’anno 2023 “è caratterizzato da un’iniziale controtendenza, registrandosi nei primi sei mesi più episodi in provincia (11) rispetto al centro cittadino (8), per poi svilupparsi in un incremento in entrambe le macroaree che determina la quasi coincidenza dei relativi dati già nel secondo semestre (rispettivamente 18 e 22) e quindi nel dato annuale. Allo stato attuale, le aree più critiche sone rispettivamente il comune di Pomigliano d’Arco, con 5 episodi, ed i quartieri Pianura, con 6 stese, Ponticelli, con 4 stese”

