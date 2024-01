Il piccolo, di circa sei mesi, è stato trovato in una carrozzina. Le condizioni di salute sono buone ed è stato portato in una casa famiglia

Un neonato di circa sei mesi è stato ritrovato, in una carrozzina, vicino al pronto soccorso dell’ospedale Città di Aprilia, in provincia di Latina. Il passeggino è stato notato da alcuni dipendenti della struttura sanitaria che hanno chiamato i carabinieri. Il bimbo è stato preso in carico dai medici e visitato. Le sue condizioni di salute sono state giudicate buone. Del fatto è stato informato il tribunale per i minorenni di Roma, che ha collocato il piccolo in una casa famiglia. Da una prima ricostruzione degli investigatori, sembrerebbe che la carrozzina sia stata lasciata da una donna. Le indagini sono coordinate dalla procura della Repubblica di Latina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata