E' successo poco dopo l'1:30 di notte lungo la Statale 427

Nuova tragedia sulle strade della Sardegna. Un’automobile è uscita di strada questa notte vicino ad Arzachena, in Gallura, lungo la Statale 427. Il veicolo ha sbandato ribaltandosi al km 26, dopo aver urtato un muretto di cinta. Inutili i soccorsi per il conducente: Enrico Fadda, muratore di 52 anni, originario di Iglesias ma residente ad Arzachena.

Sul posto, poco dopo l’1:30 di questa notte, sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estratto la persona alla guida dall’abitacolo per affidarla al personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. L’uomo, infatti, è morto sul colpo dopo lo schianto. Sul luogo sono arrivati anche la polizia e i carabinieri, per i rilievi e gli accertamenti sulla causa e la dinamica dell’incidente, nel quale non risulta coinvolto nessun altro veicolo.

