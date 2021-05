Il militare è in osservazione al Policlinico di Milano, mentre il cane è stato rintracciato in una clinica veterinaria, ferito ma in buone condizioni

(LaPresse) – Un 22enne ha scagliato il suo pitbull contro un carabiniere, che è stato ripetutamente morso prima al braccio destro e successivamente alle gambe. Dopo aver cercato di divincolarsi, il carabiniere ha esploso due colpi, colpendo il pitbull che, ferito, si è allontanato. Il militare dell’Arma è al momento ricoverato in osservazione al Policlinico di Milano, mentre il cane è stato rintracciato in una clinica veterinaria, ferito ma in buone condizioni. Poco prima, i militari erano stati fermati da due tedeschi aggrediti da due persone che, scagliandogli addosso due pittbul, erano riusciti a strappare loro di dosso le collanine. I militari hanno poi identificato i due rapinatori, che anche in questo caso hanno sguinzagliato il pitbull verso di loro.

