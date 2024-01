È successo sulla Prenestina: il veicolo è poi finito contro un'altra macchina in sosta. Le vittime, di nazionalità egiziana, hanno 46 e 20 anni

Due uomini, di 46 e 20 anni, sono morti in un incidente stradale avvenuto mercoledì sera a Roma in Via Fosso dell’Osa 334, nella zona di Giardini di Corcolle, sulla Prenestina. È il nono incidente stradale mortale nella Capitale dall’inizio dell’anno. Secondo i rilievi degli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Roma Capitale, intervenuti per i rilievi, il conducente di una Smart ForFour ha perso il controllo dell’auto ed è finito prima contro un albero e poi contro un veicolo in sosta. Sei le persone a bordo della macchina, tutti uomini, di nazionalità egiziana, due dei quali sono deceduti. Gli altri sono stati trasportati in ospedale. Indagini ancora in corso per ricostruire la dinamica dei fatti e per accertate l’identità delle persone a bordo, perché senza documenti. La municipale è in attesa dei risultati degli esami tossicologici e dell’alcol test effettuati sul conducente che ha provocato l’incidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata