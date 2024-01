Il ciclista trasportato in ospedale in codice giallo. Sull’esatta dinamica in corso le indagini da parte della Polizia Locale

Il settimo incidente stradale mortale a Roma è avvenuto ieri sera in via Prenestina 33 tra una bici, condotta da un uomo di nazionalità bengalese di 40 anni, e una moto Yamaha, guidata da un uomo italiano di 42 anni, che è deceduto a seguito dell’incidente. Trasportato invece all’ospedale San Giovanni la persona in sella alla bici. Per lui codice giallo. Sull’esatta dinamica in corso le indagini da parte del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata