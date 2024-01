L'anziana è precipitata per circa 7 metri

Gravissimo incidente sulle piste da sci dell’Alpe di Siusi, in Alto Adige. Due donne sono cadute dalla seggiovia Goldknopf, precipitando per circa 7 metri. Una sciatrice di 83 anni è morta, mentre una seconda, 55enne, è stata trasferita al pronto soccorso di Bolzano in gravi condizioni. L’allarme è scattato intorno alle 11:45 di giovedì, e sulla dinamica dei fatti sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Sul posto sono intervenute le squadre del soccorso alpino, e le due eliambulanze Pelikan 2 e Aiut Alpin Dolomites.

