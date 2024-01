Il cadavere è stato trovato in un terreno in corso Savona, a Moncalieri. Sono in corso le indagini dei carabinieri

Il cadavere di un uomo, in avanzato stato di mummificazione, è stato trovato in un terreno in corso Savona a Moncalieri, in provincia di Torino. I primi accertamenti svolti da medico legale hanno permesso soltanto di stabilire che si tratta di un individuo di sesso maschile. Sono in corso accertamenti per l’identificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale.

