Al porto il no degli agricoltori ai tagli dei sussidi

Sit-in degli agricoltori e allevatori pescaresi e teramani all’ex Cofa, nel porto turistico di Pescara. Oltre 300 i partecipanti giunti, attirno alle ire 4 di oggi nell’ex mercato ortofrutticolo. Circa un centinaio i trattori e i camion parcheggiati nell’area. Gli agricoltori manifestano lunedì e martedì e domani per chiedere all’Unione europea una revisione delle politiche agricole comunitarie, come stanno facendo in questi giorni anche i loro ‘colleghi’ tedeschi in protesta per i paventati tagliati ai loro sussidi e per rivedere i prezzi della grande distribuzione. Sabato, un gruppo di agricoltori teramani ha raggiunto la sede del consorzio agricolo provinciale a Bellante, in provincia di Teramo, per un incontro che però si è svolto fuori dalla struttura con i cancelli chiusi per organizzare la manifestazione di protesta pacifica in corso. Gli agricoltori chiedono sostegno dalla Regione.

