Misure cautelari contro il clan Santapaola/Ercolano

Operazione antimafia ‘Oleandro’ da parte delle fiamme gialle in 4 regioni. Oltre 120 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, hanno eseguito nelle province di Catania, Caltanissetta, Arezzo, Napoli e Udine, un’ordinanza, concernente 26 indagati, con cui il G.I.P. presso il locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica di Catania – Direzione Distrettuale Antimafia, ha disposto misure cautelari personali e reali nei confronti di 15 persone indagate, a vario titolo, per associazione a delinquere di stampo mafioso nonché per le condotte, aggravate dal metodo mafioso, di usura, estorsione, traffico organizzato e spaccio di sostanze stupefacenti e riciclaggio di denaro nella forma del reimpiego dei proventi illeciti in attività economiche. È in corso l’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di appartenenti alla famiglia mafiosa Santapaola/Ercolano di Catania. Sequestrate società, beni mobili e immobili, disponibilità finanziarie per oltre 12 milioni di euro.

