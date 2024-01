L'ex barman è accusato di omicidio volontario pluriaggravato

Al via davanti alla Corte d’assise di Milano il processo a carico di Alessandro Impagnatiello per l’omicidio di Giulia Tramontano, avvenuto il 27 maggio 2023 nella loro abitazione di Senago, quando la donna era incinta. L’ex barman è accusato di omicidio volontario pluriaggravato. Nelle immagini l’arrivo in aula di Impagnatiello.

