L'avvocato Samanta Barbaglia: "Non si sa spiegare quello che è accaduto, si trova in situazione di gravissimo dolore"

“Se è stato sincero pentimento? Assolutamente sì, sono dichiarazioni partite direttamente da lui per chiedere scusa. Era la prima occasione per chiedere scusa nei confronti della famiglia di Giulia“. Così l’avvocato Samanta Barbaglia, che difende Alessandro Impagnatiello, uscendo dall’aula della Corte d’assise di Milano dove si è celebrata la prima udienza del processo per l’omicidio di Giulia Tramontano. “Non si sa spiegare quello che è accaduto, è sgomento rispetto a quello che è successo e si sente molto male – ha aggiunto – Si trova in una situazione di grandissimo dolore. Abbiamo appena iniziato il processo, siamo tranquilli e andiamo avanti. Sulla perizia non dico nulla, è la posizione che abbiamo tenuto fino adesso di non mostrare le nostre carte, cerchiamo di spegnere il più possibile l’aspetto mediatico“.

