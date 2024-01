Il 22enne accusato dell’omicidio della sua ex fidanzata Giulia Cecchettin dividerà la cella con un altro detenuto

Filippo Turetta, il 22enne accusato dell’omicidio della sua ex fidanzata Giulia Cecchettin, ha lasciato il reparto di infermeria del carcere di Verona dove era recluso dal 25 novembre per essere trasferito nella sezione ‘protetti’. È quanto apprende LaPresse da fonti accreditate. Turetta dividerà la cella un altro detenuto accusato di reati a sfondo sessuale. La sezione ‘protetti’ è infatti quella per i detenuti per reati a ‘forte riprovazione sociale’ che, a loro tutela, non devono avere contatti con persone in carcere per altre tipologie di reati.

Turetta detenuto in regime ordinario

Turetta – secondo quanto riferiscono le stesse fonti- è detenuto in regime ‘ordinario’, non è quindi sorvegliato a vista e si trova nello stesso reparto in cui è detenuto Benno Neumair, il 33enne condannato dalla Corte d’Appello di Bolzano alla pena dell’ergastolo per aver ucciso e occultato i cadaveri dei genitori Laura Perselli e Peter Neumair il 4 gennaio del 2021.

Secondo quanto si apprende Turetta ha accettato “senza rimostranza alcuna il trasferimento” e pomeriggio farà il quarto colloquio con i genitori.

