Operazione dei Carabinieri. Quattro persone denunciate e sequestrati 200 grammi di hashish

Non solo al Parco Verde, lo spaccio di droga si verifica sempre più anche nel centro storico di Caivano (Napoli). Lo conferma l’ultima operazione dei Carabinieri che ha portato alla scoperta di un ‘market della droga’ in via Cairoli, nell’affollato centro storico della città. Quattro le persone denunciate per spaccio e ricettazione. Sequestrati 200 grammi di hashish, 100 proiettili calibro 38 special, 34mila euro in contante e un sofisticato sistema di videosorveglianza. Gran parte del materiale rinvenuto era occultato proprio sul tetto individuato attraverso le lenti del drone. Anche i locali sono stati sequestrati. A insospettire i militari il curioso movimento sul tetto da parte di alcune persone, probabilmente ‘vedette’. A colpire è stata l’organizzazione della “piazza”: lo stupefacente era infatti venduto attraverso la feritoia di un portone. Il blitz è scattato all’alba, con i pusher che hanno tentato la fuga sui tetti.

