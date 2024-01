Nel complesso, in stato di degrado da 30 anni, vivevano diverse persone

Sgomberata da Polizia e Carabinieri la Città del Rugby di Spinaceto, alle porte di Roma. Il complesso torna in possesso del Dipartimento delle Politiche Abitative del Comune di Roma. L’operazione è stata organizzata dalla Polizia di Roma Capitale del Gruppo Eur. Sul posto anche la polizia di Stato con un contingente del reparto Mobile del commissariato di Spinaceto e i carabinieri per garantire l’ordine pubblico. All’interno del complesso, mai entrato in funzione e in stato di totale abbandono e degrado da circa 30 anni, vivevano diverse persone. Lo scorso anno in questo contesto venne uccisa una persona senza fissa dimora al culmine di una lite. Una volta rotti alcuni sigilli montati dagli occupanti le Forze dell’ordine hanno identificato e portato fuori dagli appartamenti abusivi una decina di persone che lì vivevano.

