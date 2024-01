L'area è in stato di completo abbandono e degrado. Realizzata nel 1995, costò 32 milioni di euro e non venne mai inaugurata

E’ in corso una vasta operazione di sgombero e bonifica dell’area abbandonata della ‘Città del rugby’ di Spinaceto, a Roma. L’obiettivo è recuperare e riaffidare il complesso al Dipartimento delle Politiche Abitative del Comune. Il blitz è stato organizzato dalla polizia di Roma Capitale del Gruppo Eur. Sul posto è presente anche la polizia di Stato con un contingente del reparto Mobile del commissariato di Spinaceto e i carabinieri per garantire l’ordine pubblico. All’interno dell’area, che versa in stato di completo abbandono e degrado, vivono diverse persone. Lo scorso anno proprio tra quei cumuli di macerie ed immondizia venne ucciso un senza fissa dimora durante una lite culminata in omicidio.

La ‘Città del rugby’, a fianco della Pontina, costò nel 1995, anno in cui venne realizzata, 32 milioni di euro, e non venne mai inaugurata. L’opera nacque nel progetto Punti Verdi Qualità di Roma, voluti dall’allora sindaco della Capitale Francesco Rutelli. Presente sul luogo anche l’assessore capitolino alla politiche abitative Tobia Zevi.

