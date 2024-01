Il legale Gilberto Pagani: "Azione dimostrativa a difesa di tutti noi"

Andranno a processo gli attivisti per il clima di Ultima generazione che hanno imbrattato il dito dell’artista Cattelan, in piazza Affari a Milano. “Il gip ha disposto il rinvio a giudizio per i tre imputati, la pena prevista è da sei mesi a due anni. Nessuno può negare che si stata un’azione dimostrativa a difesa di tutti noi perché il mondo è su una china terribile e non si prenderanno dei provvedimenti presto rischiamo l’estinzione come specie umana”, ha detto l’avvocato Gilberto Pagani al termine dell’udienza preliminare per il tre attivisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata