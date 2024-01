Il piccolo è stato operato alle braccia al Bambin Gesù

“È ferito ma la testa sta bene. Non ha emorragia interna”. Queste le parole di Brad, il padre del bambino caduto mercoledì notte, circa verso le ore 4:30, dalla finestra di un B&B in via dei Banchi Nuovi, a Roma. Immediati i soccorsi. Il piccolo è adesso ricoverato all’ospedale Bambin Gesù ed è stato già operato alle braccia.

