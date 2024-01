Il piccolo, di nazionalità americana, è ricoverato nell'ospedale pediatrico bambino Gesù

Un bambino di 10 anni, di nazionalità americana, è precipitato dalla finestra del terzo piano di un b&b in via dei Banchi Nuovi in pieno centro storico a Roma. La tragedia è avvenuta poco dopo le 4 della scorsa notte. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il bimbo stesse dormendo su un letto accanto alla finestra da cui è caduto. L’autoambulanza del 118 dopo averlo soccorso sulla strada lo ha trasportato al reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Indagano i carabinieri della stazione di piazza Farnese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata