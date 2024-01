È imputato per il reato di bancarotta fraudolenta

Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha rinviato a giudizio il produttore televisivo Alberto Tarallo, che sarà imputato per il reato di bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della società di produzioni cinematografiche, ed in particolare di fiction, Ares Film. Tra i tanti sceneggiati che aveva prodotto la Ares film figurano ‘L’onore e il rispetto‘ e ‘Il bello delle donne‘. Il processo comincerà il 2 luglio davanti ai giudici della nona sezione collegiale del tribunale penale di piazzale Clodio. Per Tarallo è il secondo processo, insieme a quello dove è imputato per falso, per il testamento di Teodoro Losito, ex compagno del produttore, che si suicidò nel 2019.

