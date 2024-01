Atm fa sapere di essere al lavoro per risolvere un problema di alimentazione

E’ ripresa la circolazione dei treni della Metropolitana 1 di Milano, sospesa alle ore 8.40 di questa mattina. Atm fa sapere che i convogli sono stati bloccati tra Palestro e Cairoli per fornire assistenza a due passeggeri. Questi, entrambi “codici verdi”, hanno riportato delle lievi contusioni a seguito della brusca frenata effettuata da un treno in ingresso nella stazione di San Babila. Le operazioni di soccorso si sono concluse in pochi minuti.

⚠️ La circolazione di M1 è momentaneamente sospesa su tutta la linea. Stiamo risolvendo un problema di alimentazione degli impianti. Ci scusiamo. Seguono aggiornamenti e informazioni sull’app. pic.twitter.com/aG2BzraPKS — Azienda Trasporti Milanesi (@atm_informa) January 17, 2024

