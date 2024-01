Protesta fuori dal tribunale contro i ragazzi di Ultima Generazione che rischiano di finire a processo

“Noi giovani della Lega siamo vicini ai temi ambientali, ma siamo fermamente convinti che il modus operandi di Ultima Generazione sia sbagliato. Imbrattare i nostri beni culturali non porta a nulla e speriamo che vengano condannati”. Lo dice Andrea Poledrelli, coordinatore dei giovani della Lega a Milano, che questa mattina ha dato vita insieme ad altri militanti a una protesta fuori dal tribunale di Milano contro i ragazzi di Ultima Generazione che rischiano di finire a processo per aver imbrattato la statua di Maurizio Cattelan, in piazza degli Affari. Sulla solidarietà che l’artista ha espresso agli attivisti climatici, i giovani militanti padani dicono, “è una legittima presa di posizione dell’artista, ma la statua di Vittorio Emanuele a cavallo o il dito di Cattelan è anche un nostro bene culturale. In quanto cittadini e in qualche modo proprietari di queste opere, protestiamo se non lo fa Cattelan”.

