Gli attivisti sono accusati di avere imbrattato l’opera di Maurizio Cattelan, 'Love', in Piazza Affari

“Se il Comune di Milano si costituisse parte civile sarebbe un’enorme contraddizione e io spero che ciò non avvenga. Fa molto strano sentire questa notizia, a luglio scorso c’è stato un nubifragio in cui il comune è in difficoltà a risarcire i cittadini e sentire invece che si muove contro una manifestazione che va alla radice di questo problema mi sembra un sintomo di ottusità e per dirla con l’opera di Cattelan di volersi nascondere dietro a un dito”. Lo dice Sandro Mora, uno dei ragazzi di Ultima Generazione, poco prima di entrare in tribunale a Milano per l’udienza preliminare, nella quale verrà deciso se rinviarlo a giudizio per avere imbrattato insieme ad altri attivisti, l’opera di Maurizio Cattelan, ‘Love‘, in Piazza degli Affari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata