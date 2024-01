Ferita una seconda persona colpita alla gamba. La vittima legata alla 'ndrangheta

È di un morto e un ferito il bilancio della sparatoria, avvenuta questa sera intorno alle 19,30 in via Edoardo Tabacci, tra Corviale e Casetta Mattei, a Roma. I sicari, secondo una prima ricostruzione sarebbero fuggiti a bordo di un’auto. La vittima, un 33enne, è stato colpito mortalemente torace. L’altro, invece è stato ferito lievemente ad una gamba. Sul posto i Carabinieri del nucleo investigativo di via In Selci per i rilievi tecnico scientifici. . La vittima, Cristiano Molè, 33 anni, apparterrebbe al clan ‘ndranghetista dei Molè, di Gioia Tauro in Calabria, legato anche ai Piromalli.

