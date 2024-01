La Polizia ha chiuso al traffico diverse vie. Sul posto anche personale di Acea

Una conduttura d’acqua è esplosa intorno alle 11 in zona San Giovanni a Roma. Alcune pattuglie della Polizia della Capitale hanno dovuto di conseguenza chiudere al traffico alcune strade, in particolare via Amiterno, nel tratto da via Sannio a via Veio. Sul posto presente anche il personale di Acea.

