L'autopsia ha escluso traumi, La ragazza è scivolata non lontano dal maso nel quale alloggiava con la famiglia

La 16enne turista tedesca trovata morta venerdì a San Candido aveva il telefono scarico per via delle temperature fredde. Di fatto, un dato che ha reso ancora più complicate le operazioni di ricerca della giovane. Ieri l’autopsia aveva escluso traumi: la 16enne è morta di freddo dopo essere scivolata non lontano dal maso nel quale alloggiava con la famiglia per una breve vacanza in Alto Adige.

