La sua legale, Solange Marchignoli a LaPresse: "Lui non ritiene colpevoli Rosa e Olindo"

Azouz Marzouk, il papà del piccolo Youssef e marito di Raffaella Castagna, sarà in Aula a Brescia il primo marzo per l’udienza in cui sarà discussa l’istanza di revisione del processo per Olindo e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all’ergastolo per la strage di Erba. Lo ha confermato a LaPresse la sua legale, Solange Marchignoli. “Siamo parti offese e in linea con la richiesta di revisione fatta dal procuratore Tarfusser e dall’avvocato Schembri. Azouz Marzouk non ritiene colpevoli Rosa e Olindo ed è stato già assolto in un procedimento per calunnia, quindi lo diciamo senza paura”, ha spiegato Marchignoli.

