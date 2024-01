Manifestazione in sodidarietà con Ilaria Salis

Corteo dei collettivi anarchici e pro Palestina questo pomeriggio a Milano. Alcune centinaia di persone si sono radunate in piazza Durante per dar vita a una manifestazione in solidarietà con Ilaria Salis, incarcerata a Budapest con l’accusa di aver aggredito due neonazisti durante una manifestazione di nostalgici Hitleriani. I dimostranti hanno percorso il tragitto esplodendo petardi e bombe carta, urlando slogan contro Acca Larenzia e tracciando alcune scritte sulle vetrine di una banca e sulla sede della polizia municipale di via Ponzio. Il corteo si è sciolto in piazza Leonardo Da Vinci senza incidenti.

