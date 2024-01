La bambina ha raccontato tutto alla madre, che si è rivolta alle forze dell'ordine

Violenze sessuali sulla figlia di 10 anni almeno dal 2020. Un uomo di 46 anni, cittadino romeno incensurato, è stato arrestato ieri pomeriggio dagli agenti della Polizia di Stato del pool specializzato nella violenza di genere e minori del commissariato Tivoli – Guidonia, sotto la direzione dei magistrati dal Gruppo Uno della Procura della Repubblica di Tivoli che si occupa di violenze di genere.

L’uomo, separato da alcuni anni dalla moglie, vedeva regolarmente i suoi due figli secondo quanto deciso dal provvedimento disposto dal giudice in sede di separazione, nella propria casa di San Cesareo. Proprio in tali circostanze, il 46enne avrebbe distratto il figlio maggiore in modo tale da rimanere solo con la piccola che poi violentava. La bambina ha poi raccontato delle violenze subite alla mamma che si è rivolta ai poliziotti del Commissariato tiburtino.

