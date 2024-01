Si tratta di un 29enne sudanese, un 42enne gambiano e un 25enne nigeriano. L'accusa è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Tre persone, un 29enne sudanese, un 42enne gambiano e un 25enne nigeriano, sono stati arrestati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina a morte come conseguenza di altro delitto dalla Polizia di Stato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Agrigento.

Le indagini condotte dalla Squadra mobile di Agrigento, dal Servizio Centrale Operativo e dalla Sisco di Palermo, coordinate dalla Procura della Repubblica di Agrigento, hanno consentito di raccogliere gravi indizi nei confronti dei tre destinatari della misura cautelare, che lo scorso 29 dicembre avrebbero procurato illegalmente l’ingresso in Italia di 124 migranti di origine africana sbarcati a Lampedusa, conducendoli dalla Libia verso le acque territoriali italiane a bordo di un’imbarcazione inadatta a trasportare un numero elevato di persone.

Le indagini hanno appurato inoltre che le precarie condizioni di sicurezza in cui versava l’imbarcazione utilizzata per la traversata hanno causato, durante il viaggio in mare, la morte di un migrante che si trovava a bordo dell’imbarcazione. Il provvedimento emesso dal gip, su richiesta della Procura di Agrigento, è stato eseguito ieri sera; gli indagati sono stati portati nel carcere di Agrigento a disposizione dell’autorità giudiziaria.

