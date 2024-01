Il 30enne sarebbe stato colpito con diversi fendenti all'addome dai supporters della Lazio. È in gravi condizioni ma non in pericolo di vita

Un accoltellato ieri sera a Roma dopo il derby Lazio-Roma di Coppa Italia giocato allo Stadio Olimpico. Si tratta di un 30enne, ferito gravemente in un pub a viale Angelico dove erano presenti tifosi romanisti. Sull’accaduto indaga la Polizia, intervenuta sul posto a seguito della segnalazione di una rissa. Secondo una prima ricostruzione, alcuni tifosi laziali sono entrati nel locale danneggiando il mobilio, ferendo il proprietario in modo lieve e ferendo con diverse coltellate all’addome il 30enne tifoso romanista. Quest’ultimo, soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso, è in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita. Indagini in corso per risalire ai responsabili dell’aggressione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata