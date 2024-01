Si chiama Cristian e ha 24 anni ma sui social è conosciuto come 'Ruttovibe'

Si chiama Cristian ma è conosciuto sui social come ‘Ruttovibe’ l’influencer fermato e identificato dai Carabinieri davanti a Montecitorio, a Roma, per aver ruttato fragorosamente davanti alla sede della Camera. Il giovane di 24 anni ha atteso quasi un’ora per riavere indietro il suo documento ma nessun provvedimento è stato preso dalle forze dell’ordine. “Ho un canale su TikTok, Instagram e YouTube in cui faccio queste cose per ridere ma mai per denigrare o danneggiare nessuno. Oggi l’ho fatto davanti a Montecitorio e sono stato identificato dai Carabinieri. Erano un po’ arrabbiati ma non ho proprio ben capito, mi hanno preso il documento e mi hanno fatto aspettare”, spiega il ragazzo. “Se è la prima volta che mi succede? No, una volta è capitato perché un mio amico si era messo a gridare davanti ai Carabinieri e ci hanno fermati ma mai mi era successo per un rutto. Se rifarei quello che ho fatto? Magari un po’ più lontano da qui”.

