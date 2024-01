L'annuncio del sindaco Candido Paglione. Ottimisti anche gli operatori turistici di Campitello Matese

A Capracotta, il comune più alto del Molise a circa 1400 metri sul livello del mare, è arrivata la prima neve del 2024. Il centro montano dell’alto Molise è imbiancato con accumuli già di diversi centimetri. Nevica dalla notte anche a Campitello Matese, in principale località sciistica del Molise (in provincia di Campobasso) dove le precipitazioni nevose erano attese per il decollo della stagione turistica invernale, dopo mesi di temperature sopra la media che hanno reso impossibile anche l’attivazione dell’impianto di innevamento artificiale.

Nei due comuni montani del Molise Campitello Matese e Capracotta nevica dall’alba e il livello raggiunto consente l’apertura degli impianti sciistici. Lo conferma il sindaco di Capracotta (Isernia), Candido Paglione: “A Prato Gentile ci sono almeno 30 centimetri di neve. Aspettiamo che si compatti e poi partiremo con la battitura delle piste e l’apertura degli impianti di fondo“. Ottimisti anche gli operatori turistici di Campitello Matese, in provincia di Campobasso, maggiore località sciistica del Molise, dove finora proprio le condizioni meteo particolarmente miti hanno impedito il decollo della stagione invernale. Circa 20 i centimetri caduti a Campitello e la settimana, secondo quanto riferito dal meteorologo Gianfranco Spensieri, direttore di Meteo in Molise, potrebbe riservare ulteriori precipitazioni nevose oltre i 900 metri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata