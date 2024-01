Una grossa colonna di fumo è visibile a distanza

Un grosso incendio è scoppiato in un cementificio a Cavarate, in provincia di Varese. I vigili del fuoco sono intervenuti con venti persone dalle sedi di Ispra e Varese nell’azienda Colacem in via Primo Maggio. La colonna di fumo che si è alzata dallo stabilimento è visibile da distanza: le squadre dei vigili del fuoco e il personale antincendio del cementificio sono riusciti a limitare le fiamme. Al momento il rogo è limitato al solo stabile adibito allo stoccaggio degli scarti: non si segnalano feriti o il coinvolgimento di altre strutture del complesso produttivo.

