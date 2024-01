Stavano facendo una camminata con le ciaspole

(LaPresse) Sono stati recuperati i corpi dei due escursionisti travolti da una valanga in Val Formazza. Stavano camminando con le ciaspole nella neve. La zona della tragedia è nel Verbano-Cusio-Ossola nei pressi del Lago del Toggia intorno a quota 2200 m circa, a Formazza. Non sono note le generalità delle vittime. L’allarme è stato lanciato intorno alle 12 di domenica dai guardiani della diga che hanno assistito alla valanga e hanno visto le due persone travolte. Uno dei due è strato trascinato fino al lago. É qui che il soccorso alpino piemontese ha individuato il cadavere e ha allertato il nucleo subacqueo dei vigili del fuoco per il recupero della salma. L’altro escursionista, invece, è stato individuato all’interno della valanga. Sono state le unità cinofile a individuare le salme, come ha spiegato Matteo Gasparini del Soccorso Alpino e Speleologico piemontese.

